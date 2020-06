Dramma Nainggolan, terribile lutto: ha perso la nipote 25enne malata di cancro, il post [FOTO]

Ultimissime Serie A - Un grave lutto per il centrocampista del Cagliari, Radja Nainggolan, che ha perso la giovane nipote malata di cancro. È stato lo stesso giocatore belga ad annunciare la morte di Amber Noboa, di 25 anni, figlia del fratellastro, con un commovente post sul suo profilo Instagram.

Queste le parole di Radja Nainggolan sui social per la morte della nipote 25enne pubblicando uno scatto che lo ritrae insieme alla ragazza e ad altri parenti:

"Cara, mancherai a tutti noi. Al tuo ragazzo, ai bambini, al papà, ai fratelli e alle sorelle, a tutti. Ancora non riesco a crederci, così giovane. Ora va dalla mamma e dalle un grande abbraccio. Ti proteggerà ancora di più".

La foto Instagram di Nainggolan per la nipote

Come racconta l'edizione odierna del Corriere della Sera, non è certo un momento facile per il centrocampista ex Roma: per Nainggolan una notizia tragica in un momento davvero difficile, visto che anche la moglie Claudia sta lottando da tempo contro un tumore al seno. Era stata proprio la moglie, operata a Milano nell’aprile del 2019, a rendere nota la sua battaglia contro il cancro alcuni mesi fa. Nainggolan l’estate scorsa aveva parecchie offerte, ma fu proprio lui a raccontare di aver deciso di tornare in prestito al Cagliari per stare più vicino alla famiglia e alla moglie che in Sardegna è nata e ha tutti gli affetti. Il centrocampista però a fine stagione potrebbe anche rientrare all’Inter. Il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte starebbe entrando nell’ordinedi idee di dare una chance al belga. D’altronde lo aveva già cercato quando allenava il Chelsea e potrebbe essere una buona soluzione per inserire un altro elemento di qualità nella nuova rosa.