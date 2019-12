Dove vedere Udinese-Napoli, Sky o Dazn? Tra Streaming e Tv, si gioca sabato alle 18

Udinese-Napoli Serie A, dove vederla? La squadra di Ancelotti affronta alla 15a giornata di Serie Al'Udinese allenato da Gotti. La gara sarà visibile in esclusiva e non gratis sui canali di SKY SPORT. Campionato Serie A, tra le partite Serie A spunta Udinese-Napoli.

7/12/2019 Sabato 18.00 Udinese – Napoli SKY

Udinese Napoli Sky

Dove vedere Udinese Napoli in Tv

Dove si vede Udinese Napoli? Gratis? La gara tra Udinese e Napoli sarà visibile in esclusiva su Sky, disponendo di un abbonamento SKY Sport o SKY Calcio e non sarà visibile su DAZN. In alternativa, è possibile seguire il match anche in streaming, su Now Tv o Sky GO, scaricando l'applicazione.

Calendario Serie A

Udinese Napoli streaming, dove vederla

Gratis - Dove guardare in streaming Udinese-Napoli? La partita di Serie A è possibile seguire il match anche in streaming, su Sky Go e Now Tv, scaricando l'applicazione.

Rojadirecta e HesGoal, le partite in streaming