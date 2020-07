Dove vedere Napoli-Udinese in diretta tv, Sky o Dazn? Si gioca domenica alle 19.30

Napoli Udinese TV - Napoli-UdineseSerie A, dove vederla? La squadra di Gennaro Gattuso affronta la squadra di Luca Gotti alla 34a giornata di Serie A. C'è l'Udinese al San Paolo di Napoli. La gara sarà visibile in esclusiva e non gratis su Sky Sport, niente Dazn. Cambia tutto per la programmazione dei match di Serie A post Coronavirus. Campionato Serie A, tra le partite Serie A spunta Napoli Udinese. Napoli Udinese diretta Tv.

Verona-Atalanta (sabato 18 luglio, ore 17.15 – SKY)

Cagliari-Sassuolo (sabato 18 luglio, ore 19.30 – SKY)

Milan-Bologna (sabato 18 luglio, ore 21.45 – DAZN)

Parma-Sampdoria (domenica 19 luglio, ore 17.15 – DAZN)

Brescia-Spal (domenica 19 luglio, ore 19.30 – SKY)

Fiorentina-Torino (domenica 19 luglio, ore 19.30 – DAZN)

Genoa-Lecce (domenica 19 luglio, ore 19.30 – SKY)

Roma-Inter (domenica 19 luglio, ore 21.45 – SKY)

Juventus-Lazio (lunedì 20 luglio, ore 21.45 – SKY)

Napoli Udinese - Dove si vede Napoli Udinese? La gara tra Napoli e Udinese sarà visibile in esclusiva su Sky, disponendo di un abbonamento SKY Sport o SKY Calcio e non sarà visibile su DAZN. In alternativa, è possibile seguire il match anche in streaming, su Now Tv o Sky GO, scaricando l'applicazione.

Gratis - Dove guardare in streaming Napoli Udinese? La partita di Serie A è possibile seguire il match anche in streaming su Now Tv o Sky GO, scaricando l'applicazione.

