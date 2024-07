Dove vedere il sorteggio del calendario di Serie A? Canale Tv e streaming

Dove vedere sorteggio calendario Serie A? Ormai ci siamo, è tutto pronto per il sorteggio del calendario di Serie A 2024/25 che uscirà in queste ore in diretta tv e streaming. E' nella giornata di giovedì 4 luglio che sarà comunicato in maniera ufficiale quello che sarà il calendario Serie A, dove vederlo?

Sorteggio calendario Serie A, dove vederlo in tv e streaming

Calendario Serie A dove vedere in tv e streaming il sorteggio? Sarà possibile seguirlo sia in diretta tv che anche in streaming e scopriremo qui in questo articolo come fare per vedere il sorteggio calendario Serie A che ci sarà alle ore 12:00.

Sarà tutto in diretta da una produzione televisiva interamene gestita dalla Lega. E' la prima volta in assoluto che la Lega Serie A si impegna senza affidarsi a broadcaster esterni e l'evento verrà trasmesso in esclusiva in streaming sul canale Youtube di Lega Serie A e sul sito internet ufficiale. A seguire la diretta, in streaming audio e video anche sul canale YouTube di CalcioNapoli24.

Sarà possibile seguire anche su Sky e Dazn in diretta dalle ore 12:00 il commento del sorteggio calendario Serie A.