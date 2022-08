Dove vedere Hellas Verona-Napoli? Canale Tv e diretta streaming gratis

Dove vedere Hellas Verona Napoli? Arrivano le ultime notizie riguardo quello che sarà il calendario del Napoli per la nuova stagione di Serie A. Verona Napoli: dove vederla in Tv e Streaming? Su CalcioNapoli24 tutte le informazioni riguardo il Napoli e la prossima partita che si giocherà lunedì 15 agosto.

Verona Napoli: dove vederla, Canale Tv

Scopri come e dove vedere Hellas Verona Napoli in Tv e streaming. Dove si vede Verona Napoli in diretta Tv e streaming? La partita sarà visibile su DAZN come tutto il resto della stagione, con alcune partita in co esclusiva Sky Sport. In questo caso, la partita Hellas Verona Napoli che si disputerà lunedì 15 agosto 2022 alle ore 18:30 sarà visibile in diretta esclusiva DAZN.

Lunedì 15 agosto 2022 ore 18:30 DAZN – 1^ giornata Serie A Hellas Verona-Napoli

Rojadirecta e HesGoal: le partite in streaming

Dove vedere Hellas Verona-Napoli

Verona Napoli diretta Streaming live

Hellas Verona-Napoli streaming Gratis - Dove guardare in diretta streaming Verona-Napoli? La partita è di Serie A sarà possibile seguirla anche in streaming, scaricando l'app di DAZN su Smartphone, Tablet, Xbox, PS4, PS5 o Pc, stesso discorso per Sky Go e Now Tv.

Hellas Verona Napoli: amichevole in diretta su Calcio Napoli 24

Hellas Verona Napoli 2022/23 in diretta su CN24. Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, la partita, gli highlights e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su Calcio Napoli 24. Partita amichevole visibile in DIRETTA VIDEO su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e il canale Youtube CalcioNapoli24 con la live reaction con Riccardo Catapano e Salvio Passante.

Inoltre, su Calcio Napoli 24 TV, canale 79 del Digitale Terrestre Campania, tutti gli aggiornamenti sull'unico canale televisivo dedicato al calcio Napoli.

Turno Serie A

Milan-Udinese, 13 agosto: ore 18:30 - DAZN

Sampdoria-Atalanta, 13 agosto: ore 18:30 - DAZN / SKY

Lecce-Inter, 13 agosto: ore 20:45 - DAZN / SKY

Monza-Torino, 13 agosto: ore 20:45 - DAZN

Fiorentina-Cremonese, 14 agosto: ore 18:30 - DAZN

Lazio-Bologna, 14 agosto: ore 18:30 - DAZN / SKY

Salernitana-Roma, 14 agosto: ore 20:45 - DAZN

Spezia-Empoli, 14 agosto: ore 20:45 - DAZN

Verona-Napoli, 15 agosto: ore 18:30 - DAZN

Juventus-Sassuolo, 15 agosto: ore 20:45 - DAZN