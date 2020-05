Diritti TV in Serie A, passa la linea di De Laurentiis: da lunedì ci sarà il definitivo via libera per le diffide contro Sky

Ultime Serie A - Un’altra settimana sta per concludersi e Lega e Sky continuano ad essere separati da un baratro ad ora impossibile da superare, secondo il Corriere dello Sport:

"I club continuano a pretendere il saldo dell’ultima rata. Stando a ciò che filtra da via Rosellini, in occasione della nuova riunione della commissione per i diritti, convocata probabilmente già per la giornata di lunedì, ci sarà il definitivo via libera per le diffide, assecondando di fatto la linea dura per cui spingono da tempo ormai De Laurentiis e Lotito. Lunedì scorso c’è stato un nuovo contatto, ma nulla è cambiato. Sky pretende di raggiungere un’intesa, la battaglia legale è ad un passo. Già circolano sussurri su una decisa revisione al ribasso della cifra da stanziare pei diritti della serie A 2021-2024"