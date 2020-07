Rivoluzione diritti TV, ecco il progetto ambizioso di ADL: apertura ai giganti di Internet [ESCLUSIVA]

Ultime Notizie. Il progetto è ambizioso: Aurelio De Laurentiis è alla guida di un gruppo di presidenti di Serie A che vuole rivoluzionare il modo attraverso cui i tifosi potranno godere dello spettacolo sportivo. Ieri c'è stato un incontro, dal vivo, ma anche a mezzo videoconferenza, con gran parte dei presidenti costituenti la Lega: l'obiettivo è spezzare il circolo che ha portato in questi anni alla vendita, quasi obbligata, dei diritti televisivi del massimo campionato italiano a Sky.

Diritti Tv, i dettagli del progetto targato De Laurentiis

Le prime reazioni, arrivate dai presidenti di Verona e Sampdoria, sono state dai toni entusiasti e possibilisti: il cambiamento potrebbe portare a delle conseguenze economiche benefiche per tutte le società, qualora diventasse realtà. La strada tuttavia, non è in discesa: ieri erano assenti alcuni club, tra cui la Juventus, da sempre vicina all'emittente satellitare.

In attesa di ulteriori sviluppi, il progetto comincia ad acquistare una connotazione più precisa. Secondo quanto raccolto dalla redazione di CalcioNapoli24.it, quello che verrà alla luce sicuramente non sarà un canale proprio della Lega, ma più precisamente un progetto col fine di licenziare i contenuti calcistici direttamente ai tifosi, per il tramite di tutte le piattaforme esistenti, all'uopo noleggiate. Non solo tv quindi, ma la Serie A strizza l'occhio ai giganti di Internet e delle Comunicazioni.