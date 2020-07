De Laurentiis: "Dovevo mandare via Ancelotti già ad inizio stagione! Ma mai pentirsi nella vita" [VIDEO]

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: “Sono fiducioso come sempre. La mia squadra è una cha ha battuto il Liverpool quasi tutte le volte. Si sono verificate cose nel tempo già dallo scorso campionato, che però per mia troppa gentilezza, rispettosità e altro, hanno portato ad un brusco momento e una franata totale. Ho detto così non si può andare avanti e dobbiamo cambiare, ma probabilmente questo cambio dovevo già farlo a inizio stagione. Io però non mi pento mai di nulla, perché i rapporti umani sono la cosa principale. Ci portano nel DNA tutta l’esperienza possibile, mai pentirsi”.