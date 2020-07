Serie A - Maurizio De Giovanni è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "Sarri è stato preso per vincere la Champions League, non so se sarà più facile o difficile la vittoria di questo titolo ora che ci sono le Final Eight. Vincere un trofeo da 38 partite però non è mai facile, bravo l'allenatore bianconero”.