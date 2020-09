DAZN, Borghi: "Senesi buon giocatore, è migliorato tanto in Europa. Il Napoli però ha anche Rrhamani"

Calciomercato Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Stefano Borghi, DAZN: “Senesi è un buon giocatore, migliorato nella sua esperienza europea. Viene dal San Lorenzo, una personalità formata perché abituato alle pressioni, un profilo giovane, da far crescere e da sperimentare nel calcio italiano. C’è qualche dubbio sull’immediatezza del giocatore, ma è di sicuro un buon prospetto. Il Napoli ha Rrhamani che è fiorito in una difesa a 3 ed ora gioca a 4 con una difesa da caratteristiche diverse. Lisandro al Crotone? È un acquisto di caratura, con il Boca ha avuto una parabola di primaria importanza e non è una scommessa: l’Ajax ci ha puntato su. Uno sceriffo della difesa con una capacità tecnica che si è evoluta negli anni. Luperto al Crotone? Sarebbe un’ottima possibilità per Luperto in Serie A. Potrebbe star bene in coppia con Lisandro".