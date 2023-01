Battaglia 'territoriale' per comandare la Curva Sud: trenta ultras Juventus colpiti da Daspo

Ultime notizie Juventus - Mentre si parla tanto degli scontri Napoli-Roma fra ultras, è arrivato un altro duro provvedimento, nei confronti stavolta dei tifosi juventini. Si tratta di sei provvedimenti che fanno riferimento a quanto accaduto nella gara casalinga, Juventus-Inter, del 6 novembre 2022.

Sono complessivamente 130 gli anni di daspo comminati dal questore Vincenzo Ciarambino nei confronti di 30 ultrà juventini protagonisti di episodi di violenza all’Allianz Stadium e allo stadio olimpico Grande Torino. Lo racconta il Corriere di Torino:

"Sei provvedimenti si riferiscono a quanto successo sugli spalti in occasione della sfida casalinga con l’Inter, dello scorso 6 novembre, quando alcuni ultrà, quasi tutti esponenti del gruppo «San Marco 1988» (ex Drughi), avevano allontanato dai loro posti altri supporter bianconeri non aderenti alla tifoseria organizzata. Secondo gli investigatori della Questura l’azione era mirata a (ri)acquisire il controllo della curva Sud dopo gli strascichi lasciati dall’inchiesta Last Banner. Riuscire a «riservarsi» con spintoni, insulti e minacce il settore alle spalle della balaustra del secondo anello avrebbe quindi rappresentato una prova di forza anche nei confronti degli altri gruppi rivali.

Una «battaglia territoriale» che in curva Sud dura da anni e che era già tornata a esplodere durante il derby del 15 ottobre, quando nel settore ospiti del Grande Torino si era verificata una gigantesca rissa fra ultrà dei gruppi «San Marco 1988» (in netta maggioranza) e quelli di «Gruppo Storico» (ex Tradizione), «Milano 1986» (ex Viking), «Genova» (ex Nab) e «La 12 Curva Sud» (ex Drughi Asti Praia).

I responsabili, come gli autori delle violenze private allo Stadium, sono stati individuati grazie alle immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza. In attesa dell’esito dell’inchiesta giudiziaria, hanno ricevuto le notifiche dei divieti di accesso agli impianti sportivi (da 1 a 5 anni) che per 8 indagati è stato accompagnato anche dall’obbligo di firma alla polizia giudiziaria".