Vincenzo D'Amico: "Situazione surreale in Italia, la Lazio penalizzata da tutto questo. Juve e Inter potranno recuperare"

Serie A - Vincenzo D’Amico, ex Lazio, parla ai microfoni del Corriere della Sera della situazione Coronavirus e del campionato di Serie A.

«Seguo tutto con grande attenzione, ovviamente sono preoccupato benché qua arrivi tutto attenuato. A Madeira non ci sono casi, anche se per precauzione non permettono ai turisti di scendere dalle navi e hanno chiuso le scuole. Nonostante ora sia tutto diverso e molto più grave, mi torna un po’ in mente quanto accadde tra il 1973 e il 1974 con l’austerity. Allora non c’era niente di drammatico, ma capitò un qualcosa che non ci saremmo mai sognati di dover vivere: ci impedirono di prendere la macchina la domenica e tutti gli italiani cominciarono ad andare a piedi. Sembrava impossibile anche solo pensarlo, ricordo la gente che veniva allo stadio senza auto, ci guardavamo in faccia stupefatti e increduli. Vedere le immagini di Roma deserta mi fa un po’ quell’effetto.

Mi auguro che i dirigenti a livello internazionale prendano le decisioni più sensate. Mi sembra logico che spostino l’Europeo e permettano a tutte le federazioni di completare i loro campionati. E anche alla nostra di assegnare lo scudetto in modo regolare. Di sicuro non avrà vantaggi. Era lanciatissima, veniva da ventuno risultati utili consecutivi, sembrava inarrestabile. Sento dire da qualcuno che ne trarrà un beneficio perché recupererà i giocatori infortunati, ad esempio Acerbi. Macché. Tutte le squadre riavranno i loro giocatori che erano fermi per qualche problema fisico, ma la Lazio è stata quella più penalizzata proprio perché l’hanno bloccata mentre stava volando. Juventus e Inter avevano alti e bassi, i biancocelesti no».