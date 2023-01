Calcio Napoli - L'Inter torna alla vittoria dopo il tonfo interno contro l'Empoli. La squadra di Simone Inzaghi risponde sul campo ad una settimana piuttosto delicata. A passare a sorpresa in vantaggio sono i grigiorossi con uno splendido gol di Okereke. I nerazzurri, grazie ad un Lautaro in forma smagliante, pareggiano i conti nel primo tempo proprio con l'argentino. Il decisivo 1-2 è firmato ancora dal Toro su assist di Dzeko. Clicca su foto allegate per vedere la classifica aggiornata: