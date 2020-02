CorSport, Giordano: "Se entro un mese non troverà squadra, Mertens firmerà con il Napoli il rinnovo"

Ultimissime calcio Napoli - Antonio Giordano del Corriere dello Sportè intervenuto a Canale 8 durante la trasmissione Ne Parliamo il Lunedì: "Se entro un mese Mertens non firma con nessun altro club potrebbe arrivare poi il rinnovo. La cosa che stravolge tutto è il bonus alla firma che il calciatore e i suoi agentini spingono per avere. Il Monaco offre 5 milioni alla firma del contratto. Il Napoli non è disposto a questo scrificio oltre al biennale da 5 milioni. L'Inter e tanti altri club sono su di lui, ma anche il nerazzurri non sono propensi al bonus alla firma".