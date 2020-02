CorSera - Maradona e i grandi 10 del calcio Mondiale che sono scesi in campo al Rigamonti

Ultimissime calcio Napoli- Il Rigamonti è uno stadio obsoleto, nonostante il maquillage della scorsa estate, ma ha tanta storia da raccontare. Il Brescia è una società che ha gravitato in Serie B (61 partecipazioni, record italiano) più che in Serie A, dove è spesso retrocessa da neopromossa, destino al quale proverà a sfuggire. Il Corriere delle Sera ricorda tutti grandi ex calciatori che hanno giocato sul questo campo: Diego Maradona, ad esempio, il 14 settembre 1986, nella prima giornata del campionato che il suo Napoli avrebbe poi vinto con ampio margine.

Gianni Rivera, anche lui nel mese di settembre: correva l’anno 1969, il Milan campione d’Europa dovette giocare. Michel Platini e Francesco Totti. Il primo terminò la propria carriera contro il Brescia, a Torino, il 17 maggio 1987. Il secondo esordì da professionista proprio al Rigamonti, il 28 marzo 1993, nei minuti finali di un match vinto 2-0 dai giallorossi. Non si incrociò con Gheorghe Hagi, stella di quella squadra, tra i più grandi numeri dieci degli anni Novanta.

Raccontare delle prodezze di Roberto Baggio da queste parti sarebbe pleonastico: il Divin Codino resta l’emblema nel mondo di questa società, che ha accompagnato le ultime quattro (felici) stagioni di un mito vivente, celebrato due giorni fa per il suo 53esimo compleanno come e più di Fabrizio De Andrè, suo gemello astrale, che il 18 febbraio avrebbe compiuto 80 anni. Curioso invece ricordare come Alessandro Del Piero, erede di Roby in maglia bianconera, abbia segnato contro il Brescia, in maglia Juve, il primo di tanti gol su punizione: era il 29 gennaio 1995.

Pochi anni dopo, a Pinturicchio si affiancò Zinedine Zidane (con il numero 21). Tra lui e le rondinelle nessun episodio da segnalare. Anzi, uno sì: al Rigamonti il francese non vinse mai. Nel calcio non si impone sempre il più forte, ecco perché domani il Napoli può essere arginato.