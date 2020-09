De Laurentiis chiama Vigorito, il presidente del Benevento è in preda all'ansia da 24 ore in attesa del tampone

Napoli - Mercoledì l'assemblea di Lega, dove il presidente De Laurentiis (positivo al Covid 19) è entrato in contatto con dirigenti e presidenti dell'intera Serie A. Il numero uno del Napoli come riportato dal Corriere della Sera, si è aggirato per l’Hilton senza mascherina (lui però insiste che l’aveva) e pur accusando sintomi di malessere. Per fortuna Guido Fienga della Roma e Urbano Cairo del Torino sono risultati negativi al tampone, ansia e irritazione per loro.

De Laurentiis positivo al Coronavirus, la chiamata a Vigorito