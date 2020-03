Coronavirus, due tesserate Brescia calcio contagiate: lavoravano nel club, chiusa e sanificata la sede

Notizie serie A - Chiude per coronavirus anche il Brescia calcio. Due tesserate, che lavorano in sede, sono risultate positive al Covid-19: gli uffici di via Solferino saranno così sottoposti a bonifica e sanificazione e rimarranno chiusi fino al 28 marzo compreso. La squadra dovrebbe riprendere ad allenarsi dal 29 marzo, come da piani (provvisori) prestabiliti. Tutto il personale è stato messo in quarantena. Incluso il direttore sportivo Stefano Cordone, che in mattinata alle 9 aveva rappresentato la società nel discusso incontro programmatico al centro sportivo di Torbole Casaglia, con i cinque professionisti facenti parte degli staff di Fabio Grosso e Eugenio Corini, entrambi esonerati. Lo riferisce il Corriere di Brescia