Cori anti-Napoli al Franchi di Firenze, ma il motivo è sorprendente: striscioni vs Nardella | FOTO

Ultime news Serie A - All'ingresso in campo per Fiorentina-Udinese, allo stadio Artemio Franchi di Firenze sono partiti i soliti cori anti-Napoli. "Odio Napoli", su tutti, ma questa volta non c'entra la squadra partenopea.

Perché la contestazione a inizio gara della Curva Fiesole era indirizzata al Sindaco Nardella, sono partiti anche cori specifici indirizzati al primo cittadino di Firenze:

"Nardella fuori dai coglioni" e "Torna a #Napoli", "Nardella, Nardella, vaff***ulo!".

Il motivo? La Fiorentina non sa ancora dove giocherà l'anno prossimo a causa dei ritardi sui lavori previsti per il restauro del Franchi: in settimana si era vagliata l'opzione Empoli che, al momento, pare non trovare spazio.

E allo stadio sono stati esposti anche due striscioni:

"Fiorentina e Firenze connubio per l'eternità. Non sarà un napoletano a mandarci via dalla nostra città", "Nardella tranquillo, alla copertura ci s'è pensato noi!".

