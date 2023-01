Coppa Italia Napoli-Cremonese: i convocati di Ballardini

Calcio Napoli - Questi i grigiorossi convocati dal tecnico Davide Ballardini per la partita Napoli-Cremonese, valida per gli ottavi di finale della Coppa Italia Frecciarossa, in programma martedì 17 gennaio 2023 (ore 21, Stadio Diego Armando Maradona).

PORTIERI – Carnesecchi (12), Saro (13), Sarr (45)

DIFENSORI – Aiwu (4), Bianchetti (15), Hendry (2), Quagliata (33), Sernicola (17), Valeri (3), Vasquez (5)

CENTROCAMPISTI – Castagnetti (19), Meité (28), Milanese (62), Pickel (6)

ATTACCANTI – Buonaiuto (10), Ciofani (9), Felix (20), Okereke (77), Tsadjout (74), Zanimacchia (98)