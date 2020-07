Comune, Borriello a CN24: "Proseguono i lavori al San Paolo, la FIGC vuole riportare la gente agli stadi. Deluso dai calciatori"

Ciro Borriello, assessore dello sport del Comune di Napoli, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Le istituzioni stanno lavorando per far rientrare il caso sugli aumenti dei contagi. La situazione resta sotto controllo. Proseguono i lavori al San Paolo tra bagni e postazioni dei disabili in Curva. La volontà da parte della FIGC è quella di riaprire gli stadi, ma evitando assembramenti. Siamo ancora in fase embrionale. Deluso dai calciatori del Napoli per le ultime prestazioni".