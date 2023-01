Clamoroso Zaniolo, bestemmia in faccia all'arbitro: la decisione del Giudice Sportivo | VIDEO

Ultime notizie Serie A - L'han segnalato molti tifosi, con tam tam sui social network perché le immagini son andate in diretta tv su Mediaset: la bestemmia di Zaniolo è avvenuta faccia a faccia col direttore di gara. Ieri sera, infatti, il centrocampista della Roma era furioso con il direttore di gara, con il quale è andato faccia a faccia nel tunnel dell'Olimpico. L'episodio è avvenuto nel corso di Roma-Genoa di Coppa Italia, con la Roma che s'è qualificata ai quarti di finale con l'1-0 segnato da Dybala. Quarti dove troverà la vincente di Napoli-Cremonese, che si disputerà la prossima settimana al Maradona.

Bestemmia Zaniolo in tv

E sui social tutti i tifosi testimoniano con video l'episodio, ricordando come per blasfemia si venga squalificati. L'ultimo di cui abbiamo memoria è il tecnico Paolo Zanetti, con le telecamere a bordo campo che l'hanno ripreso sul finire del match tra Venezia e Sampdoria in un pesante sfogo, con bestemmia. Il Giudice Sportivo lo squalificò per un turno per "aver pronunciato un’espressione blasfema al 10° del se-condo tempo; acquisite ed esaminate le relative immagini televisive, di piena garanzia tecnica e documentale; considerato che l’allenatore in questione è stato chiaramente inquadrato dalle riprese televisive mentre proferiva un’espressione blasfema, indivi-duabile ed udibile senza margini di ragionevole dubbio, e che, pertanto, tale comportamento, deve essere sanzionato".

Bestemmia Zaniolo, Giudice Sportivo: niente squalifica

Un altro caso fu quello di Cataldi. Ma non ha ricevuto però lo stesso trattamento Nicolò Zaniolo per la bestemmia in faccia all'arbitro in Roma-Genoa, che gli avrebbe fatto saltare i quarti di finale di Coppa Italia contro Napoli o Cremonese. Soltanto l'ammonizione per proteste, si legge nel comunicato del Giudice Sportivo.

Nicolò Zaniolo rischiava, grosso visti i precedenti per episodi analoghi (vedi il caso Cataldi). Doveva arrivare infatti la squalifica che gli avrebbe impedito di giocare il quarto di finale di Coppa Italia contro una tra Napoli e Cremonese. Essendo avvenuto il fatto non in campo, però, farà fede il referto arbitrale: è incredibile come non sia stato annotato, visto che è avvenuto ad un palmo dal viso del direttore di gara. In caso di assenza di segnalazione, non è prevista squalifica.

Il video da Twitter.