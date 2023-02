Ultime notizie Serie A - Non solo Gotti a rischio sulla panchina dello Spezia, ma anche il secondo esonero di Nicola è in arrivo per la Salernitana.

Come conferma il giornalista de Il Roma, Giovanni Scotto, "la Salernitana ha esonerato Nicola già ieri sera, ma si attende il sostituto prima dell'annuncio. Si tratta con Iachini e D'Aversa, difficile arrivare a Montella. Iervolino è deluso dai cambi di modulo infruttuosi e dall'esclusione di Ochoa nella gara con il Verona di lunedì".