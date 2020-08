Cistana, l'agente: "Ci sta che il Napoli lo cerchi, prima dell'infortunio era in orbita Nazionale"

Ultime calciomercato Napoli. Beppe Galli, agente del difensore Andrea Cistana, è stato intervistato in esclusiva per TorinoGranata.it:

Il Torino è alla ricerca di difensori centrali e ai granata è stato accostato il suo assistito Cistana. Lei ha ricevuto offerte in tal senso?

“Non sono stato contattato dal Torino per Cistana, ma Andrea è un giocatore del Brescia per cui in questi casi è più facile che prima parlino con il club d’appartenenza per vedere se ci sono le basi per una trattativa e poi con noi”.

Cistana come sta?

“Sta bene, ha superato completamente l’infortunio alla caviglia e infatti nelle ultime due giornate di campionato era in panchina. Da questo punto di vista non c’è alcun problema”.

Tra i difensori centrali il suo assistito è fra i giovani più promettenti, per il Torino ci potrebbe essere concorrenza?

“Andrea prima dell’infortunio era nell’occhio del ct Roberto Mancini per cui ci sta che club come Torino, Napoli e Fiorentina possano cercarlo”.