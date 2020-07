Chiariello a CN24: "Il Napoli sta facendo schifo, Gattuso non ha un progetto tattico! Immobile juventino, non mi importa del suo record"

Umberto Chiariello di Canale 21 è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

"Ciro Immobile non gioca nel Napoli ed è tifoso della Juventus, non mi importa del record suo. Mi è indifferente. Higuain ha battuto il record con la maglia del Napoli, ma ci ha tradito, quindi non mi importa nulla. Immobile però è molto simpatico. Sarebbe arrivato a Napoli senza Moggi come procuratore. Non sono così convinto che tutto questo sia di preparazione al Barcellona. Non stiamo migliorando prestazioni e autostima. Fonseca e Pioli hanno dimostrato di essere grandi allenatori. Io ancora non ho capito il progetto tattico del Napoli, non c'è nulla in questo gioco. Arriviamo sulla trequarti e torniamo indietro dai centrali. Per me il Napoli ha fatto una schifezza di partita, così come Parma e Bologna. Per l'allenatore abbiamo giocato bene. Il Sassuolo ci ha lasciato praterie per 20 minuti e non abbiamo visto la porta. Insigne e Meret sono i miei figliocci, ma stanno sbagliando troppo. Gattuso da 5 fisso ogni partita post Coppa Italia. Per Meret sono stati spesi 25 milioni e andava valorizzato in queste 12 partite, dove si è fatto pure molto male. Hysaj ha dimostrato di essere grande. Llorente è stato mandato a fare la guida turistica a Capri, non è in condizione di giocare. Sono molto deluso da Milik, non ha messo il massimo dell'impegno.