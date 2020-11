Cesarano: "Napoli superiore al Milan, la sosta ha procurato qualche danno"

Napoli - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Rino Cesarano: "La mia maglia preferita, da ragazzo, era quella della Fiorentina. Zlatan contro Koulibaly? Non credo lo prenda soltanto Kalidou, ma anche Manolas. Mi focalizzerei sulle seconde palle, perché sentiremo la mancanza di Hysaj che era piuttosto attento. Manca Leao e ci sarà Rebic, Di Lorenzo deve stare molto attento. Il Milan è una squadra da prendere con le molle, carica molto a destra ed improvvisa cambia a sinistra, Di Lorenzo non può permettersi di restare alto. È molto importante un interno che possa disturbare Bennacer. Sarà una bella partita, con le due squadre che hanno espresso il miglior gioco dopo il primo lockdown. Per me vincerà il Napoli perché superiore. Questa sosta da un lato, ha procurato qualche danno: Hysaj, Rrahmani, Osimhen, ma ha anche restituito lo splendore di Insigne e Mertens".