Cds, Zazzaroni: "C'è bisogno di una data d'inizio, le società si metterebbero il cuore in pace e pagherebbero gli stipendi"

Notizie calcio - In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’, trasmissione con Umberto Chiariello in onda su Radio Punto Nuovo, è intervenuto Ivan Zazzaroni, direttore Corriere dello Sport:

“Non capisco perché non vogliano applicare il modello tedesco, se funziona? I costi del protocollo, 4 milioni, attraverso la Federazione dovrebbero arrivare ad una conclusione. La Serie B in qualche modo deve allinearsi perché devono esserci promozioni e retrocessioni. Per quanto riguarda le responsabilità, vanno analizzate e si stanno preparando ad avere una risposta in merito. Abbiamo tutti bisogno di una data d'inizio, in particolare le società si metteranno il cuore in pace e pagano gli stipendi".