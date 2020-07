Caso panchina Roma, Tuttosport: De Laurentiis vuole chiarezza, chiederà delucidazioni alla Lega Serie A e alla Figc

Ultime notizie calcio Napoli - Polemiche a margine di Napoli-Roma per la scelta di Fonseca di portare in panchina tutti i calciatori convocati per la sfida, mentre parte della rosa di Gattuso ha seguito il primo tempo della gara dalla tribuna in ottica protocolli di sicurezza. Ne parla Tuttosport:

"Il Napoli ha chiesto a Rocchi di intervenire al riguardo ma i calciatori della Roma sono rimasti dov’erano e, per tutta risposta, per il secondo tempo anche la panchina napoletana si è affollata dei giocatori scesi dalla tribuna. De Laurentiis vuole chiarezza e regole uguali per tutti e chiederà delucidazioni alla Lega Serie A e alla Figc"