Carlo allenerà il Brasile, Davide Ancelotti può approdare in Serie A: la squadra

Ultime notizie calcio, Carlo Ancelotti è diventato il nuovo CT del Brasile. Ma non lo seguirà , stavolta, il figlio Davide. Lo svela l'edizione odierna de Il Mattino:Â

"Il figlio Davide non lo seguirà in Brasile. In un curioso intreccio con la serie A, potrebbe rimpiazzare Fabregas sulla panchina del Como. E esordire per la prima volta da solo. L'ultima volta da capo allenatore in Italia proprio a Napoli nel novembre 2019 in occasione della squalifica di Carletto. Non andò benissimo. Sul lago l'occasione per cancellare quel brutto ricordo".

Â