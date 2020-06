Caos in casa Roma: Juan Jesus critica il club sui social e litiga con un tifoso, sarà multato e non convocato

La frustrazione da dentro, la rabbia da fuori. La Roma è sotto attacco nei giorni delicati che l’accompagnano alla ripresa del campionato. Dopo il tifone Petrachi, che ha provocato l’anomala sospensione di un direttore sportivo, il caldo sabato di inizio estate è stato animato dallo sfogo social di Juan Jesus, calciatore sostanzialmente epurato da Fonseca dopo Roma-Atalanta di settembre. Attraverso Instagram, JJ ha ironizzato sul post pubblicato sul profilo ufficiale della squadra, nel quale non compare la sua sagoma pur essendoci il numero 5: «Bello, questo vuol dire fiducia...» ha scritto. E poi ha battibeccato con un utente che gli chiedeva di lasciare Roma per sgravare il bilancio della società: «Pensi che con i miei quattro soldi il bilancio sia a posto? Hai saltato la lezione di matematica? Venire a Roma non è mai stata una questione di soldi». Il giocatore ha poi provato a disinnescare l’effetto dinamitardo della sua esternazione scrivendo una “story” distensiva e invitando il tifoso stesso a bere un caffè.

Juan Jesus, multa ed esclusione

Juan Jesus guadagna 2,2 milioni netti all’anno, con scadenza 2021, che non sono proprio pochi soldi. Perché alla società ne costano circa 4. Ma il problema è più ampio. Dopo Pastore, che aveva candidamente svelato le incertezze progettuali della Roma in una recente intervista, anche le parole di Juan Jesus mettono in difficoltà la dirigenza. Detto che nessuno ha obbligato la Roma, all’epoca affidata alla direzione sportiva di Sabatini, a comprare e pagare Juan Jesus, sorprende l’inopportunità di certi commenti da parte del personale tesserato. Tanto più in un club che a buon diritto chiede di essere connotato come una media company. Non a caso Fienga, che dell’espansione dell’area comunicazione è stato il principale fautore, ieri era seccato per questo scivolone pubblico di un giocatore che spesso era stato elogiato come simbolo della lotta al razzismo. E lo ha fatto presente all’interlocutore. Juan Jesus sarà sicuramente multato, per il codice interno che vieta l’uso improprio dei social, e forse non sarà convocato da Fonseca per Roma-Sampdoria, ma il danno d’immagine rimane.