Calendario Serie A 2023/24: diretta sorteggio, tutte le partite

Calendario Serie A 2023 24. Via alla nuova stagione di Serie A 2023 24 calendario che sarà sorteggiato proprio in queste ore con tutte le partite dalla 1 alla 38esima giornata del nuovo campionato con il sorteggio Serie A. Inizio campionato Serie A 2023 24 che darà il via il prossimo 20 agosto (o anche 19 con gli anticipi).

Calendario Serie A 2023 24

Calendario Serie A 2023/24: sorteggio delle partite

Diretta sorteggio Calendario Serie A 2023 24. Sta per iniziare la nuova stagione e si partirà con l'estrazione del sorteggio per le partite della prossima stagione. Quando esce il calendario Serie A? Oggi, 5 luglio, alle ore 12:30, partirà la diretta del Sorteggio calendario Serie A 2023/24. Resta collegato qui per seguire la diretta calendario Serie A, sorteggio di tutte le partite delle squadre italiane:

1° giornata:

2° giornata:

3° giornata:

4° giornata:

5° giornata:

6° giornata:

7° giornata:

8° giornata:

9° giornata:

10° giornata:

11° giornata:

12° giornata:

13° giornata:

14° giornata:

15° giornata:

16° giornata:

17° giornata:

18° giornata:

19° giornata:

20° giornata:

21° giornata:

22° giornata:

23° giornata:

24° giornata:

25° giornata:

26° giornata:

27° giornata:

28° giornata:

29° giornata:

30° giornata:

31° giornata:

32° giornata:

33° giornata:

34° giornata:

35° giornata:

36° giornata:

37° giornata:

38° giornata:

Date Serie A 2023 24

Calendario Serie A 2023 24, date di tutte le partite in vista del sorteggio:

20 agosto 2023 – Inizio campionato Serie A

10 settembre 2023 – Pausa Nazionali

27 settembre 2023 – Turno infrasettimanale

15 ottobre 2023 – Pausa Nazionali

19 novembre 2023 – Pausa Nazionali

30 dicembre 2023 – Turno di campionato senza squadre impegnate nella Supercoppa italiana (Napoli e Inter)

6 gennaio 2024 – Turno di campionato nel giorno dell'Epifania

24 marzo 2024 – Pausa Nazionali

26 maggio 2024 – Ultima giornata di Serie A

Sorteggio calendario Serie A: dove vederlo in Tv

Dove vedere il sorteggio di Serie A in Tv? Tutto pronto per la diretta calendario Serie A con la possibilità di vedere il sorteggio sia in Tv che in streaming per i tifosi di tutta Italia. C'è grande attesa per capire quelle che saranno le partite del campionato per le squadre del cuore di ogni tifoso italiano. Calendario Serie A diretta Tv disponibile su Dazn, come così anche lo streaming. Sorteggio Serie A in Tv che sarà esclusiva soltanto di Dazn che avrà ancora i diritti tv del campionato italiano fino alla prossima stagione 2023-24 almeno. Poi bisognerà capire come andrà il prossimo bando dei successivi tre anni.

Sorteggio Calendario Serie A 2023 24

Dove vedere il sorteggio di Serie A in streaming

Sorteggio calendario Serie A: dove vederlo in streaming? Per tutto ciò che riguarda il sorteggio Serie A sarà possibile vederlo anche in streaming sul Canale YouTube della Lega Serie A, su Dazn tramite App e su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) come anche il canale YouTubeCalcioNapoli24 con la live reaction del sorteggio Serie A.