Calciomercato, Emery: "Seguo molto la Serie A, ci sono stati contatti con alcuni club. Sono aperto a tutte le proposte, la Juve una big"

Notizie calcio - Unai Emery, allenatore esonerato in questa stagione dall'Arsenal, parla del suo attuale momento e delle possibilità di approdare in Serie A nelle prossime sessioni di calciomercato. Juventus e tanti altri club. In passato De Laurentiis ci ha provato più volte a portarlo a Napoli.

Calciomercato, Serie A: Emery parla dei contatti con i club italiani