Cagliari, serie riflessioni su Mazzarri: possibile esonero prima dello scontro diretto a Salerno

Serie A, adesso il Cagliari è ad un passo dalla retrocessione in Serie B. Quella contro l'Hellas Verona è stata l'ennesima sconfitta, la settima nelle ultime otto partite di campionato, e adesso la squadra sarda ha un piede e mezzo fuori dalla Serie A. Le responsabilità, ovviamente, sono in parte attribuibili all'allenatore Walter Mazzarri, che adesso è finito sotto l'occhio dei riflettori. Mazzarri, ex allenatore del Napoli, aveva sostituito Semplici dopo appena tre giornate di campionato, a settembre, ma il suo arrivo non è bastato al Cagliari per salvarsi.

Cagliari, Mazzarri verso l'esonero?

Domenica 8 maggio c'è lo scontro diretto per la salvezza: a Salerno andrà in scena Salernitana-Cagliari e per rossoblu sarà fondamentale vincere. Ecco perché sono in corso serie valutazioni sul futuro di Mazzarri: secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio di Sky Sport, "sono in corso attualmente colloqui tra il presidente del Cagliari Tommaso Giulini e il direttore sportivo Stefano Capozucca".

Al momento Mazzarri non ha ricevuto alcuna comunicazione in merito, ma - precisa Sky Sport - è "da vedere se sarà Mazzarri a guidare i rossoblù o qualcun altro" domenica prossima all'Arechi. Possibile esonero per Mazzarri.