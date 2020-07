Brescia, il ds Perinetti: "Per Tonali tante richieste, valuteremo con il ragazzo l'opzione migliore"

Ultime notizie. Giorgio Perinetti, direttore sportivo del Brescia, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"L'obiettivo del Brescia è di tornare subito in Serie A, quindi lavoreremo affinchè questo nostro obiettivo possa concretizzarsi il prima possibile. La valorizzazione dei giovani locali è prioritario per noi, ma per salire in massima categoria dovremo saper creare il giusto mix all'interno della rosa. Tonali? Ha fatto bene ed è normale che abbia molte richieste, nei prossimi giorni valuteremo con lui quale potrà essere l'opzione migliore per tutti".