Ultimissime calcio Napoli - Jhon Chancellor, difensore del Brescia, è intervenuto a Sky Sport al termine di Brescia-Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24: "Abbiamo fatto una grande prestazione, dobbiamo migliorare mentalmente. Se poi prendi due gol in cinque minuti diventa difficile. Dobbiamo cambiare qualcosa per i prossimi match. Il gol? sapevamo che il Napoli marcava a zona, quando arrivi in terzo tempo sei in vantaggio sugli avversari".