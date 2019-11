Calciomercato Juventus, rinnovo a sorpresa: è ufficiale fino al 2024! E' Bonucci

Calciomercato Juventus news - Leonardo Bonucci rinnova fino al 2024! Bonucci-Juventus, decisione sorprendente arrivata in questi momenti da parte di Sky Sport: le parti hanno deciso insieme di prolungare fino al 2024: accordo raggiunto per il rinnovo in queste ultime ore.

Tutto Juve - Arriva l'ufficialità del rinnovo di Leonardo Bonucci, ad anticipare la notizia è il collega Gianluca Di Marzio di Sky Sport. Juve news, affare concluso. Il calciatore era in scadenza nel 2023 e ha deciso con il club di prolungare di un ulteriore anno.