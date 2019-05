Bologna, Orsolini: "Pensavo che il gol di Ghoulam fosse fuorigioco, ma è stato un errore mio e mi prendo tutte le colpe"

Riccardo Orsolini ha rilasciato alcune dichiarazioni in mixed zone dopo Bologna-Napoli: "Sono molto contento per la stagione mia e di tutto il gruppo. È stata una serata emozionante per tutti, abbiamo chiuso una stagione incredibile in crescendo. Era quello che il mister ci ha chiesto. Abbiamo fatto anche contenti i tifosi che se lo meritano perché ci hanno sostenuto per tutta la stagione. Ora ci godiamo questo decimo posto a coronamento di una stagione incredibile. Stasera sul primo gol del Napoli pensavo fosse in fuorigioco, errore mio: mi prendo tutta la colpa. Il mio futuro? Se ne stanno occupando gli addetti ai lavori, non ci ho ancora pensato e faremo le valutazioni quando sarà il momento. A Bologna sto bene e ho trovato una seconda famiglia. Son sincero, non mi aspettavo di trovarmi così bene, quindi ho sempre espresso la volontà di rimanere, mi piace la città, mi piace il progetto del club e credo sia una piazza giusta per crescere. Spero il mister possa rimanere, ha dato un’impronta importante a questa squadra, e spero di poterci rivedere tutti la prossima stagione”.