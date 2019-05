Biscotto Fiorentina-Genoa, Perinetti: "Vi farei vedere certe partite di altre squadre..."

In diretta a ‘Un Calcio Alla Radio’, trasmissione di Umberto Chiariello in onda su Radio CRC, è intervenuto Giorgio Perinetti, DG del Genoa: "Fiorentina-Genoa? Vi farei vedere partite di altre squadre, poi giudichiamo. Non mi va di fare polemica, siamo salvi e cerchiamo di non ricadere l'anno prossimo in questa situazione. La cessione di Piatek era inevitabile e questo è il calcio, purtroppo. Dopo c'è da dire che bisogna prepararsi a sostituire le cessione nel migliori dei modi, anche se abbiamo dovuto affrontare un calvario tra infortuni in tutti i reparti. Ballardini? Quando si parla di errori, si parla di tutto. Con Prandelli faremo le nostre valutazioni. Quest'anno ci sono in programma tanti cambi di panchina, incerti ancora. Kouamé e Romero? Su quest'ultimo c'è la Juventus, presto parleremo con loro per capire meglio il da farsi. Gasperini alla Roma? E' una grande piazza, anche molto complicata. C'è un puzzle da comporre molto difficile. Questo tarderà anche le strategie di mercato di molto squadre. Il calcio italiano deve rinascere abbandonando la cultura del risultatismo, sin dalle giovanili. Resteremo sempre indietro".