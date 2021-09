Benevento, Scarlato: "Test contro il Napoli importante per chi ha giocato meno. Spalletti? Farà un ottimo campionato"

Notizir Napoli calcio. L'ex difensore del Napoli ed attualmente tecnico della Primavera del Benevento, Gennaro Scarlato, è stato intervistato da Ottopagine in merito anche all'amichevole di lunedì al Maradona:

"Ritengo che simili test siano molto importanti dopo poche settimane dall'inizio del campionato. C'è la sosta, quindi partite del genere permettono di dare continuità al lavoro svolto soprattutto dal punto di vista fisico. Giocare contro un'avversaria forte come il Napoli avvalora ancora di più questo discorso. Sarà rilevante valutare diverse situazioni, oltre a utilizzare quei calciatori che sono stati impiegati meno nelle prime due giornate.

Impressioni? Il Benevento resta un'ottima squadra, basti vedere la presenza di calciatori di assoluto spessore per la categoria come i vari Glik, Lapadula, Ionita, Insigne, Letizia ecc. Sono elementi che nella passata stagione, al di là di come è andata a finire, hanno dato una grande mano. Avere uno zoccolo duro che si conosce bene è molto importante per un allenatore, soprattutto perché facilita l'inserimento dei nuovi arrivati”.

Napoli? E' un discorso simile a quello fatto con il Benevento. Anche in questo caso c'è una ossatura di calciatori forti che lavora insieme da tanti anni. Con Spalletti potrà fare un ottimo campionato”.