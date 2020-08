Benevento, caos Coronavirus: nuovo ciclo di tamponi, spuntano altri due positivi! Il comunicato

Serie A - E' caos a Benevento per l'emergenza Coronvirus. Continuano ad aumentare i casi all'interno della società campana di calcio. Arriva un altro comunicato: "Nel ritiro di Seefeld in Austria, la squadra ha ripreso la preparazione a gruppo, nel pieno rispetto delle norme Covid-19, e che si è aggregato alla comitiva il difensore Daam Foulon. In merito alla situazione sanitaria la società comunica che, alla luce del quarto ciclo di tamponi, risultano positivi altri due atleti, regolarmente in quarantena fiduciaria".