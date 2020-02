Il Roma - Il Napoli pensa fortemente a Belotti, Gattuso lo voleva già al Milan! Petagna resta, via Milik

Ultimissime calcio Napoli - Il Napoli pensa fortemente a Belotti. Tra l’altro proprio Gattuso all’epoca al comando del Milan non aveva altro per la testa, se non quello di portare in rossonero il calciatore del Toro, operazione che non venne però definita e che ora, come riporta Il Roma, si riaffaccia nella finestra Napoli, già da qualche stagione sulla pista del giocatore, pur se Cairo proprio da qualche settimana, lo ha dichiarato nuovamente incedibile. Il Napoli ha già preso Petagna e c’è Milik nel ruolo, ma ciò non impedisce al club azzurro di dedicarsi all’operazione, sempre pensando di rinforzare la squadra. Resta inteso che tra Petagna e Milik se dovesse arrivare in azzurro Belotti o un altro attaccante molto molto forte e gradito da Gattuso uno dei due andrà via e al momento il maggiore indiziato sembra essere proprio il polacco che finora non ha raggiunto alcun accordo per il rinnovo del contratto in scadenza.