Balotelli, l'agente Raiola lo offre al Benevento! Ecco la risposta del club di Vigorito

Notizie Serie A. Futuro ancora in Serie A per Mario Balotelli? L'edizione odierna de Il Mattino ha riportato come il suo agente Mino Raiola abbia offerto l'attaccante al neo promosso Benevento: risposta tiepida dei campani, che restano tuttavia intrigati dalla suggestione Super Mario.

Balotelli non disdegnerebbe l’approdo nel Sannio: avrebbe anche la possibilità di stare vicino alla figlia Pia. L’ex compagna e madre della bambina Raffaella Fico da qualche anno ha acquistato una villa in una zona residenziale di San Marco Trotti, frazione di San Felice a Cancello, poco distante dal confine con la provincia di Benevento.