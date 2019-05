Finale di primo tempo rissoso tra Atalanta e Sassuolo. Grande nervosismo appena dopo il fischio di Doveri: si accende una rissa che vede coinvolto De Roon a terra e Magnanelli. Particolarmente nervoso è stato Berardi. Difficile è stato ristabilire l'ordine in campo. Ammoniti De Roon e Magnanelli e soprattutto espulso Berardi nel nervosissimo finale di primo tempo. Clicca in allegato per visualizzare il video.