Atalanta-Salernitana 8-2, tifosi granata in trasferta abbandonano curva all'intervallo

Dopo i 5 gol subiti nel primo tempo al Gewiss Stadium monta la rabbia dei 1200 supporters granata giunti nel settore ospiti. All’intervallo infatti la stragrande maggioranza dei presenti ha scelto di abbandonare il settore per protesta, srotolando gli striscioni.

“Meritiamo di più”, il coro che si è levato poco prima che l’arbitro Aureliano emettesse il duplice fischio per mandare i calciatori negli spogliatoi. Un coro in piena ragione, vista la prestazione arrendevole offerta da Fazio e compagni, puntati per tutto il primo tempo e incapaci di difendersi. All’inizio del secondo tempo alcuni sono rientrati, esponendo nuovamente gli striscioni “Salerno”, “Centro Storico” e “Torrionesi Ultras”, ma restando in silenzio se non per sporadici cori di contestazione nei confronti dei calciatori. A riportare la news è Salerno Notizie.