Calciomercato Napoli - Sinisa Mihajlovic ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa sul futuro di Marko Arnautovic. L'attaccante austriaco è stato accostato nelle ultime settimane al Napoli.

Ecco le parole di Mihajlovic sul futuro di Arnautovic:

"Non lo so, sicuramente ha fatto 14 gol, potrebbe anche essere vero ma non lo so. Sicuramente è un giocatore importante per noi".