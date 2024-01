Niente Napoli? A Telelombardia sicuri: "Accordo con Conte, sarà il prossimo allenatore del Milan"

Calciomercato Napoli - La stagione del Milan, tra continui sali e scendi, è sempre in evoluzione, in questo momento nella sessione invernale del calciomercato e con i rossoneri che si apprestano a preparare la prossima sfida di campionato contro il Frosinone. La notizia di questa sera però riguarda la panchina del Milan per la prossima stagione.

Infatti, secondo quanto riporta Telelombardia, il Milan per la prossima stagione avrebbe già trovato l'intesa con Antonio Conte per la panchina. Con Stefano Pioli destinato ad andare via a fine stagione.

Sebbene i due contatti con De Laurentiis che voleva Conte sulla panchina del Napoli, l'ex Ct dell'Italia, l'anno scorso in Inghilterra con il Tottenham, secondo i colleghi della tv lombarda avrebbe già accettato le condizioni dei rossoneri:

"Ci sono stati continui confronti con Zlatan Ibrahimovic, fautore dell'arrivo al Milan del tecnico pugliese", concludono.