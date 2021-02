Anticipi e posticipi Serie A - 21a Giornata andata: orari partite Serie A

Campionato Serie A. Il Campionato Serie A riparte con una nuova stagione. Anticipi e posticipi Serie A - Anticipi Serie A, orari partite Serie A. 21a giornata del nuovo calendario Serie A ha orari con anticipi e posticipi, il tutto è stato reso noto dalla Lega Calcio Serie A. Questi gli Anticipi posticipi Serie A dell'undicesima giornata della nuova stagione 2020/21. Risultati Serie A, Serie A partite, Serie A calendario e campionato Serie A, tutto quello che c'è da sapere sugli anticipi e posticipi A. oggi, inizio, terza, prossimi, oggi, anticipazioni, ora, europa league. Italiano, calendari, girone, settimana, programma, ultime, sere, turni, sabato, completo, live, tabellone, fine, incontri, gare, stasera, numero gol mancanti, squadre, sera, calcistico, weekend, prime, gironi, dirette, ufficiale, programmi. Palinsesto con le partite sui canali mediaset premium di questa giornata grazie alla fusione con Sky. Gratis domani in serata le partite di calcio in onda i programmi televisivi serali già in programmazione. Riguardo i canali sportivi tra serale e pomeriggio tante novità. Online reti televisiva. Partita anticipo italiana e posticipo aggiornato con il programa completi sportivi calcistici aggiornati.

21ª Giornata Serie A 2020/21: Anticipi e posticipi

Orari partite Serie A: 21a Giornata

Venerdì 5 febbraio 2021 ore 20.45 | Fiorentina-Inter: Sky

Venerdì 5 febbraio 2021 ore 20.45 | Milan-Crotone: Sky

Sabato 6 febbraio 2021 ore 15.00 | Atalanta-Torino: Sky

Sabato 6 febbraio 2021 ore 15.00 | Sassuolo-Spezia: Sky

Sabato 6 febbraio 2021 ore 18.00 | Juventus-Roma: Sky

Sabato 6 febbraio 2021 ore 20.45 | Genoa-Napoli: DAZN

Domenica 7 febbraio 2021 ore 12.30 | Benevento-Sampdoria: DAZN

Domenica 7 febbraio 2021 ore 18.00 | Parma-Bologna: Sky

Domenica 7 febbraio 2021 ore 20.45 | Lazio-Cagliari: Sky

