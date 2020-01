Amazon-Napoli, Carlino a CN24: "Ben vengano nuovi investitori, il club non vale 600 mln! Mercato da 10 e lotta scudetto, Ancelotti e la società hanno fallito"

Calciomercato Napoli - Raffaele Carlino, presidente Napoli calcio Femminile, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime sul calcio Napoli e commentare la notizia data ieri sera a Tv Luna delle voci che vorrebbero Amazon interessata a rivelare le quote della SSC Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24.

Amazon - Napoli, l'indiscrezione di Carlino

"Di Gattuso ho sempre avuto stima, mi piace molto come allenatore. Ci mette sempre la faccia e l'anima. Ancelotti è stato un fallimento, la campagna acquisti è stata completamente sbagliata. Ora hanno investito su certi ruoli decisivi. Demme mancava dal dopo Jorginho. Amazon? Non sono amico del presidente De Laurentiis, ma so che chiede una cifra di 600 milioni, ma non ne vale. De Laurentiis è il proprietario e fa lui il prezzo però. Il calcio è cambiato, ora servono i colossi per competere, che possa essere Amazon o altro. Ben vengano nuovi investitori come accaduto con Roma, Inter, Milan ecc. Ancelotti ha sbaglito con le dichiarazioni: 'mercato da 10 e la squadra lotterà per lo scudetto', già lì ha fallito la società e l'allenatore. Bisogna essere realisti e sinceri sempre. L'Atalanta è esempio di calcio organizzato, settore giovanili e stadio di proprietà sono la base di società sane. Noi non abbiamo nessuna di entrambe le cose".