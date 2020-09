Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Ho una mia idea sulla formazione con il Parma, in porta spero e penso giochi Meret. Difficile la gestione dei portieri durante la stagione come la fa il Napoli. Io sono dell’idea che il portiere deve parare. Se il Napoli ha un trofeo in bacheca della passata stagione lo deve anche ad Alex Meret”.