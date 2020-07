Serie A - Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, ha incontrato oggi la grande maggioranza delle società di Serie A per parlare dei diritti esteri per la prossima stagione. Questo il tweet del giornalista di Tv Luna Carlo Alvino: "Anche oggi a Roma De Laurentiis ha incontrato la grande maggioranza delle società di serie A per il progetto di Media Company, parlando dei diritti Esteri insieme alla Nielsen. Il Napoli tra i protagonisti dell’interesse mondiale".