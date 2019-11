Alvino: "Il Napoli fa bene a colpire le tasche dei calciatori, a Milano vietato sbagliare! In campo andrà chi ha la mente libera"

Ultimissime calcio Napoli - Carlo Alvino è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare delle ultime notizie sul Napoli calcio. Ecco quanto evidenziato da Calcio Napoli 24: "Scelte fatte da Carlo Ancelotti in base soprattutto alla testa dei calciatori. Oggi a San Siro scenderanno undici giocatori con la testa sgombera. Il Napoli deve farsi rispettare dai propri dipendenti, si vedrà cosa succederà e quali provvedimenti saranno presi. I calciatori devono dare un grande segnale a Milano, intanto il Napoli fa bene a colpire le tasche dei calciatori. Se il Napoli gioca come ha fatto con il Genoa prende quattro palloni".